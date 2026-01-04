ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (9)
Локо Пловдив смаза Берое
Автор: Георги Куситасев 16:26Коментари (0)308
© FB: Баскетболен клуб
Берое (Стара Загора) загуби от Локомотив (Пловдив) като гост с 88:117 точки в двубой от 15-и кръг в Националната баскетболна лига на България за мъже. 

Пловдивчани диктуваха играта през целия двубой. 

Грант Сингълтън беше най-резултатен за победителите с 26 точки, 5 борби и 5 асистенции, а Шоу Андерсън допринесе със 17 точки и 7 борби.

За гостите от Стара Загора Дейлън Уилямс реализира "дабъл-дабъл“ от 18 точки и 10 борби. Александър Матушев вкара 16 точки, а Брет Риид също оформи "дабъл-дабъл“ от 13 точки и 10 борби.

След втория пореден успех Локомотив излезе 4-и с баланс от 9 победи, 5 загуби и 23 точки. Берое са 6-и с 6 успеха, 8 поражения и 20 пункта.
