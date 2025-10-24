ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (15)
БК Локомотив организира безплатна екскурзия за мача с Берое
Автор: Стойчо Генов 12:56Коментари (0)145
©
Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив организира безплатно пътуване до Стара Загора за всички привърженици, които искат да подкрепят черно-белите при гостуването им на Берое.

Двубоят от 4-ия кръг в Националната баскетболна лига е в понеделник (27 октомври) от 19,15 часа.

"Събираме се в комплекс "Локомотив“ в 17:15 часа, тръгването е в 17:30 ч. Всеки желаещ може да се запише с лично съобщение в нашите социални мрежи. Само Локо!", написаха по този повод от "черно-белия" баскетболен клуб.

В момента Локомотив Пловдив е на 7-о място във временното класиране с актив от 4 точки (1 победа и 2 загуби), а Берое е с пълен актив от 6 точки (3 победи).
Още по темата: общо новини по темата: 181
19.10.2025
12.10.2025
10.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Трибуна Бесика: Петъчна железничарска битка в София! Заедно към победата!
 Градско дерби за Купата на БФС! Пловдив ще има полуфиналист в турнира
 Подробности за договора на Херо и помощниците му, треньорът се среща днес за първи път с отбора
 Защитник на Ботев гледа в бар заедно с феновете днешния мач на "Коритото"
 Петър Андреев извън групата на Локо! Ето всички, на които ще разчита Косич днес
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: