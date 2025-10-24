БК Локомотив организира безплатна екскурзия за мача с Берое

© Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив организира безплатно пътуване до Стара Загора за всички привърженици, които искат да подкрепят черно-белите при гостуването им на Берое.



Двубоят от 4-ия кръг в Националната баскетболна лига е в понеделник (27 октомври) от 19,15 часа.



"Събираме се в комплекс "Локомотив“ в 17:15 часа, тръгването е в 17:30 ч. Всеки желаещ може да се запише с лично съобщение в нашите социални мрежи. Само Локо!", написаха по този повод от "черно-белия" баскетболен клуб.



В момента Локомотив Пловдив е на 7-о място във временното класиране с актив от 4 точки (1 победа и 2 загуби), а Берое е с пълен актив от 6 точки (3 победи).