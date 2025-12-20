ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Баскетболистите на Локомотив Пловдив загубиха гостуването си на Черно море Тича
21:56
©
Баскетболният Локомотив Пловдив отстъпи на Черно море Тича със 107:91 (32:25, 25:22, 17:23, 33:21) като гост в мач от 12-ия кръг на НБЛ.

За играчите на старши треньора Васил Евтимов това бе трета поредна победа и общо осма през сезона.

Първата четвърт в зала "Христо Борисов" във Варна бе изключително резултатна, като приключи при резултат 32:25 в полза на варненци, които направиха серия от 10:0 точки в средата ѝ, за да поведат с 25:17.

На полувремето домакините имаха аванс от точно десет точки при 57:47, но гостите от Пловдив успяха да завържат срещата в края на третата четвърт, когато се доближиха на само четири точки при 74:70.

В последната част обаче Черно море отново намери скоростта в атаката си и след 33 точки в рамките на десет минути тимът се поздрави с победата.

Алонзо Гафни бе най-добър за победителите с 21 точки и 15 борби. Още 18 точки добави Ламонт Уест, а Георги Боянов вкара 17.

За Локомотив Пловдив Девърл Рамзи бе моторът с 19 точки, докато Шоу Андерсън реализира 15.
