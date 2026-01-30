ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив и Академик се разминаха в 1/4-финалите за Купата, но могат да се срещнат на полуфинал
Автор: Стойчо Генов 13:26Коментари (0)29
©
Пловдивските отбори Локомотив и Академик Бултекс 99 се разминаха в четвъртфиналите от турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Това стана ясно след тегления днес жребий. Двата тима обаче могат да се изправят един срещу друг в полуфинал, ако спечелят първите си мачове.

Жребият за четвъртфиналите прати Академик срещу шампиона Рилски спортист, докато Локомотив ще играе срещу Берое.

Финалната осмица на турнира ще се проведе в периода от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград". Билети се продават на клубния уебсайт на Балкан.

Програма за Финалната осмица:

Четвъртфинали, 19 февруари (четвъртък)

16:00 Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив

19:00 Рилски спортист - Академик Бултекс 99

20 февруари (петък):

16:00 Балкан - Спартак Плевен

19:00 Миньор 2015 - Черно море Тича

Полуфинали

21 февруари (събота)

16:00 Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99

19:00 Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича

Финал - 22 февруари (неделя) от 18:00 часа.
