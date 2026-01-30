Локомотив и Академик се разминаха в 1/4-финалите за Купата, но могат да се срещнат на полуфинал

© Пловдивските отбори Локомотив и Академик Бултекс 99 се разминаха в четвъртфиналите от турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Това стана ясно след тегления днес жребий. Двата тима обаче могат да се изправят един срещу друг в полуфинал, ако спечелят първите си мачове.



Жребият за четвъртфиналите прати Академик срещу шампиона Рилски спортист, докато Локомотив ще играе срещу Берое.



Финалната осмица на турнира ще се проведе в периода от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград". Билети се продават на клубния уебсайт на Балкан.



Програма за Финалната осмица:



Четвъртфинали, 19 февруари (четвъртък)



16:00 Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив



19:00 Рилски спортист - Академик Бултекс 99



20 февруари (петък):



16:00 Балкан - Спартак Плевен



19:00 Миньор 2015 - Черно море Тича



Полуфинали



21 февруари (събота)



16:00 Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99



19:00 Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича



Финал - 22 февруари (неделя) от 18:00 часа.