Спортните новини: Днес (4) | Вчера (16)
Треньорът на Локомотив: Отборът е много задружен, надявам се да запазим тази химия
Автор: Стойчо Генов 10:36
©
Треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов разкри задоволството си от моментното състояние на отбора след първата победа в контролните срещи преди дебютния сезон в НБЛ.

Както вече информирахме читателите си, черно-белите победиха Берое с 99:77 като гости. Това бе втора проверка за пловдивчани, които преди това отстъпиха с 4 точки разлика на Черно море Тича.

Ето какво заяви Асен Николов след края на контролата в Стара Загора:

Има неща, които ще трябва да доизглаждаме. Доволен съм най-вече в старанието на момчетата в тренировъчния процес и в тези две контролни срещи, които изиграхме.

Сега се усети присъствието на Кръстан, тъй като ротацията ни е малко по-голяма. Очакваме с нетърпение да се завърне и Георги Кендеров, за да може да сме в пълен състав.

Има още какво да се работи, но все пак пътят е дълъг, годината и сезонът ще са дълги и ние трябва да продължаваме да работим всеки един ден, за да може да надграждаме нивото и да сме конкурентно способни на силните отбори в лигата.

Много съм доволен най-вече и от това, че отборът е изключително задружен, както в тренировъчния процес и мачовете, така и извън залата. Надявам се да запазим тази химия и до края на сезона.
