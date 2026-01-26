Локомотив не успя да спре шампиона на НБЛ в Пловдив

© Локомотив Пловдив отстъпи на шампиона Рилски спортист с 84:72 (19:14, 24:20, 26:19, 15:19) в дербито от 18-ия кръг на Националната баскетболна лига, което се игра пред около 700 зрители в зала "Сила".



Успехът върна тима от Самоков на първо място във временното класиране (14 победи и 3 загуби), докато черно-белите останаха на четвъртата позиция с 10 успеха и 6 поражения.



Пловдивчани поддържаха интригата до началото на втората част, когато изравниха до 20:20. Последваха обаче силни минути за гостите, в които те повишиха ефективността си в нападение и до почивката отвориха аванс от 9 точки при 43:34.



В началото на третата част "Рилецо" намери ритъма си при стрелбата от дистанция и със серия от 17:2 дръпна с аванс от 24 точки при 60:36. Това се оказа ключово в мача, тъй като макар Локомотив да съумя да заличи част от изоставането.



Най-резултатен за успеха на Рилски спортист стана Майкъл Едуардс с 22 точки, а Мирослав Васов добави 16.



За домакините Грант Сингълтън завърши с 16 точки и 7 асистенции, докато Девърл Рамзи реализира 14 точки.