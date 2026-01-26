ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (4)
Локомотив не успя да спре шампиона на НБЛ в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 09:18Коментари (0)148
©
Локомотив Пловдив отстъпи на шампиона Рилски спортист с 84:72 (19:14, 24:20, 26:19, 15:19) в дербито от 18-ия кръг на Националната баскетболна лига, което се игра пред около 700 зрители в зала "Сила".

Успехът върна тима от Самоков на първо място във временното класиране (14 победи и 3 загуби), докато черно-белите останаха на четвъртата позиция с 10 успеха и 6 поражения. 

Пловдивчани поддържаха интригата до началото на втората част, когато изравниха до 20:20. Последваха обаче силни минути за гостите, в които те повишиха ефективността си в нападение и до почивката отвориха аванс от 9 точки при 43:34. 

В началото на третата част "Рилецо" намери ритъма си при стрелбата от дистанция и със серия от 17:2 дръпна с аванс от 24 точки при 60:36. Това се оказа ключово в мача, тъй като макар Локомотив да съумя да заличи част от изоставането.

Най-резултатен за успеха на Рилски спортист стана Майкъл Едуардс с 22 точки, а Мирослав Васов добави 16. 

За домакините Грант Сингълтън завърши с 16 точки и 7 асистенции, докато Девърл Рамзи реализира 14 точки.
Още по темата: общо новини по темата: 208
19.01.2026
15.01.2026
04.01.2026
02.01.2026
28.12.2025
28.12.2025
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица удари Левски на старта на втория полусезон и продължава без грешна стъпка
 Херо: Минал съм през много дербита, така че не се притеснявам от предстоящото
 Дубълът на Локо постигна обрат срещу третия отбор на ЦСКА
 Атлетик (Куклен) спечели първа победа в контролите с ранен гол в "Коматево"
 Марица с равенство в третата си контрола
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: