Впечатляваща победа за Локомотив Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:14Коментари (0)288
©
Локомотив Пловдив се върна на победния път в НБЛ по впечатляващ начин. Баскетболистите на Асен Николов поднесоха една от изненадите на сезона, след като сломиха Рилски спортист със 78:74 в мач от седмия кръг.

В "Арена СамЕлион“ първото полувреме предложи възходи и падения за двата отбора, но през второто "черно-белите“ показаха доста по-добро лице и удържаха действащите шампиони, спирайки успешната им серия от два поредни верни хода в родния елит.

Дебютантът в шампионата има на сметката си три победи и три загуби, а съставът на Любомир Киров са с пет успеха и две поражения. На 19 ноември (сряда) Локомотив ще бъде домакин на другия отбор от Пловдив – Академик Бултекс 99. От своя страна следващият мач на Рилски на българска земя е планиран за 25-и, когато ще гостува на Рилски.
