Баскетболният Локомотив Пловдив постигна ценна победа като гост на Балкан, след като се наложи с 90:82 в Ботевград и нанесе първата домакинска загуба на лидера в класирането на НБА.Срещата започна равностойно, като след първата четвърт домакините имаха минимално изоставане (16:17). До почивката пловдивчани увеличиха преднината си и се оттеглиха на полувремето при резултат 36:42.В третата част Балкан намали изоставането и двата отбора влязоха в последната четвърт близо един до друг в резултата.Решителният момент дойде в началото на последния период, когато Локомотив Пловдив реализира 11 от първите 12 точки, с което създаде преднина, която не изпусна до края на срещата.Най-резултатен за пловдивския тим бе Девъръл Рамзи с 22 точки. MVP на срещата е Кхалил Милър, който не напусна игрището през всичките 40 минути и завърши с 19 точки, 14 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра. Грант Сингълтън добави 17 точки и 5 асистенции.В класирането черно-белите запазиха четвъртото си място с актив от 35 почки (13 победи и 9 загуби). Балкан остана на върха с 40 точки (18 успеха и 4 поражения), колкото има и вторият Рилски спортист.