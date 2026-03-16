Мощен Локомотив Пловдив нанесе първа домакинска загуба на лидера в НБЛ
Срещата започна равностойно, като след първата четвърт домакините имаха минимално изоставане (16:17). До почивката пловдивчани увеличиха преднината си и се оттеглиха на полувремето при резултат 36:42.
В третата част Балкан намали изоставането и двата отбора влязоха в последната четвърт близо един до друг в резултата.
Решителният момент дойде в началото на последния период, когато Локомотив Пловдив реализира 11 от първите 12 точки, с което създаде преднина, която не изпусна до края на срещата.
Най-резултатен за пловдивския тим бе Девъръл Рамзи с 22 точки. MVP на срещата е Кхалил Милър, който не напусна игрището през всичките 40 минути и завърши с 19 точки, 14 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра. Грант Сингълтън добави 17 точки и 5 асистенции.
В класирането черно-белите запазиха четвъртото си място с актив от 35 почки (13 победи и 9 загуби). Балкан остана на върха с 40 точки (18 успеха и 4 поражения), колкото има и вторият Рилски спортист.
Още по темата
/
Бригада Пловдив преди дербито с Академик: Това не е просто мач! Това е чест, характер и черно-бяло сърце!
02.02
Локомотив и Академик се разминаха в 1/4-финалите за Купата, но могат да се срещнат на полуфинал
30.01
Локо Пловдив смаза Берое
04.01
Още от Баскетбол
/
Треньорът на България: Очакваме голяма подкрепа на пловдивските фенове, чувстваме се добре в "Колодрума"
11.03
Академик навакса 16 точки изоставане в Пловдив, но въпреки това не успя да победи лидера в НБЛ
10.03
Академик се класира на 1/4-финал за Купата след нова победа над Ботев, Локомотив също е в Топ 8
28.01
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
