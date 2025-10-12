ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Президентът на БК Локомотив: Имаме най-добрия треньор в лигата и най-уникалната публика!
Автор: Стойчо Генов 14:41
©
виж галерията
Отборът на Локомотив Пловдив показа силен дух при гостуването си на Балкан Ботевград, но отстъпи минимално с 83:80 в мач от втория кръг на НБЛ. Това е второ поредно поражение за черно-белите след загубата от вицешампиона Черно море Тича в първия кръг.

След изоставане от 23 точки момчетата на треньора Асен Николов направиха впечатляващо завръщане и имаха шанс да изравнят в последните секунди.

"Характер и борба до последната секунда", написаха по този повод от БК Локомотив Пловдив.

"Въпреки загубата, съм доволен от реакцията и борбеността, които демонстрирахме. Това е стъпка напред за нас и я приемаме като ценен опит", заяви след края на двубоя треньорът на пловдивчани Асен Николов".

Следващият мач на локомотивци е на 18 октомври (събота) от 18:00 часа срещу Шумен в зала "Сила“ в Пловдив.

"Да напълним залата и да подкрепим отбора към първа победа", призоваха от клуба.

"В първите срещи играхме като равни и дори имахме своя шанс да победим двата фаворита за титлата. Имаме отбор с характер и потенциал - основните фактори за успешен сезон. Също така имаме най-добрия треньор в лигата и най-уникалната публика! Всичко хубаво за нас предстои", написа президентът на БК Локомотив Пловдив Евелин Парасков като коментар в официалната Фейсбук страница на "черно-белите".
