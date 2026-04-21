Отборът на Локомотив Пловдив си гарантираха четвъртото място в класирането преди плейофите в Националната баскетболна лига при мъжете! Това стана факт, след като черно-белите победиха Спартак Плевен със 77:67 (27:22, 14:15, 15:23, 21:7) в мач от предпоследния кръг на редовния сезон, който се игра при страхотна атмосфера в зала "Сила" в Пловдив.

Това бе 18-и успех за възпитаниците на треньора Асен Николов до момента, след който те дори ще имат домакинско предимство в четвъртфиналните плейофи.

Най-резултатен за пловдивчани стана Томислав Минков със 17 точки, а Калил Милър записа "дабъл-дабъл" от 16 точки и 14 борби.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, в последния кръг от редовния сезон Локомотив ще домакинства на Миньор Перник на 25 април в зала "Младост" в Димитровград.