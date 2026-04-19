Отборът на Локомотив Пловдив се мести в Димитровград за един домакински мач от първенството на Националната баскетболна лига, научи Plovdiv24.bg. Промяната се налага заради заетост на зала "Сила", където черно-белите домакинстват през настоящия сезон. Става въпрос за двубоя срещу Миньор Перник, който е на 25 април. Той ще се играе от 18:00 часа в зала "Младост“ в Димитровград.

Ръководството на БК "Локомотив“, в лицето на президента Христо Христев и главния мениджър на клуба Димитър Чанков, изказа своята искрена благодарност към кмета на община Димитровград Иво Димов за оказаното съдействие.

"Вярваме, че това ще даде възможност на жителите и гостите на Димитровград да се насладят на баскетбол от най-високо ниво. Надяваме се това събитие да постави основа за бъдещи срещи и ползотворно сътрудничество, свързани с развитието на спорта в града", заявиха от ръководството на пловдивския баскетболен клуб.