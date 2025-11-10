Локомотив Пловдив загуби във Враца дербито на новаците в НБЛ

© Локомотив Пловдив отстъпи като гост на Ботев (Враца) със 73:79 в мач от 6-ия кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят между двата новака в лигата премина през сериозни обрати, като и двата отбора показаха различни лица в отделните части.



През първата четвърт черно-белите контролираха темпото и наложиха по-организирана игра, което осигури аванс от 6 точки. Втората част обаче промени изцяло динамиката. Тимът на Ботев влезе с висока енергия и агресия, успя да обърне мача и поведе, като на полувремето резултатът беше 38:35 в полза на домакините.



След почивката Локомотив изпита затруднения в нападение, което позволи на домакините да достигнат най-голямата си преднина в срещата до момента - 62:54. В заключителната част Ботев успя да контролира последните минути и да задържи преднината си до края.



Халил Милър от Локомотив записа пореден дабъл-дабъл и коментира след мача, че отборът е трябвало да бъде по-агресивен в ключовите етапи.



Старши треньорът на Локомотив Асен Николов заяви: "Очаквах нещо подобно. Бяхме надиграни, но продължаваме да работим. Ивайло Христов има изключителен потенциал и неговите тройки може би обърнаха психологията на мача. Далечната стрелба не ни вървеше.“



Въпреки поражението Локомотив продължава да преследва стабилно представяне в следващите кръгове на първенството.