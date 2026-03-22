Отборът на Локомотив Пловдив продължи победния си ход в Националната баскетболна лига. Черно-белите надиграха Берое с 96:83 (29:18, 23:24, 16:15, 28:26) в двубой от 26-ия кръг, който се проведе в зала "Сила" в Пловдив.
Това бе трета поредна победа и общо 15-а от началото на сезона за възпитаниците на треньора Асен Николов.
Решаваща за крайния изход се оказа първата четвърт, когато пловдивчани натрупаха комфортна преднина от 11 точки и до края на срещата в нито един момент не допуснаха изравняване на резултата или обрат.
Кхалил Милър бе избран за MVP на двубоя, след като се отличи с "дабъл-дабъл“ от 20 точки и 19 борби за Локомотив. Шоу Андерсън добави 17 точки и 4 борби за черно-белите.
В следващия кръг на 25 март Локомотив Пловдив почива.
