БК Локомотив: Зад клуба стои всеки, носещ черно-белия дух в себе си! Така знаеш, че си победител

© Локомотив Пловдив не е просто име. Това е символ, нарицателно за общност, която носи в себе си духа на семейство. Това обявиха от "черно-белия" баскетболен клуб, анонсирайки предстоящия първи мач в дебютния сезон на отбора в Националната баскетболна лига.



Ето какво още информираха от БК Локомотив Пловдив:



На първия мач на БК Локомотив Пловдив в Националната баскетболна лига, това семейство ще се събере, за да покаже силата на своята общност. За да ни подкрепят, в залата ще бъдат представители на всички спортове под името Локомотив – футбол, волейбол, шах, плуване, бокс, борба, лека атлетика, ръгби, тенис, както и нашите приятели от Марица Волей. Всеки от тях ще бъде там, за да подкрепи отбора, да сподели емоцията и да покаже какво значи да си част от нещо толкова голямо.



Когато Локомотив Пловдив излиза на паркета, не се изправя сам. Зад него стои всеки, носещ черно-белия дух в себе си. Така знаеш, че си победител.



06.10.2025, 19:15ч., зала Сила



За Локомотив! За Пловдив!