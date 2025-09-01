БК Локомотив Пловдив започна подготовка, обявиха целта в дебютния сезон в НБЛ

© Баскетболен клуб Локомотив Пловдив официално започна подготовката си за новия сезон в Националната баскетболна лига. Черно-белите направиха днес първото си кондиционно занимание, което се проведе на градския стадион "Пловдив".



В рамките на подготовката от клуба поканиха представителите на медиите на открита тренировка, която ще се проведе на 3 септември (сряда) от 16:30 до 17:15 ч. в зала "Сила" в Пловдив.



Преди заниманието журналистите ще имат възможност да проведат разговори и интервюта с играчите и треньорския щаб.



Локомотив Пловдив стартира шампионата с амбицията да бъде конкурентоспособен на най-високо ниво и да утвърди мястото си сред водещите клубове в страната, обявиха още от "черно-белия" клуб.