ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (7)
БК Локомотив Пловдив започна подготовка, обявиха целта в дебютния сезон в НБЛ
Автор: Стойчо Генов 12:51Коментари (0)61
©
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив официално започна подготовката си за новия сезон в Националната баскетболна лига. Черно-белите направиха днес първото си кондиционно занимание, което се проведе на градския стадион "Пловдив".

В рамките на подготовката от клуба поканиха представителите на медиите на открита тренировка, която ще се проведе на 3 септември (сряда) от 16:30 до 17:15 ч. в зала "Сила" в Пловдив.

Преди заниманието журналистите ще имат възможност да проведат разговори и интервюта с играчите и треньорския щаб.

Локомотив Пловдив стартира шампионата с амбицията да бъде конкурентоспособен на най-високо ниво и да утвърди мястото си сред водещите клубове в страната, обявиха още от "черно-белия" клуб.
Още по темата: общо новини по темата: 160
29.08.2025
28.08.2025
22.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
05.08.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Синът на Цвети Пиронкова стана шампион на турнир в Асеновград
 "Армейците": В Ботев (Пд) това може да е нормално, но за нас оставката е задължителна
 Академик Пловдив: Кирил Иванов е обратно в нашите редици
 Втори клуб прояви интерес към нападател на Ботев, трансферът е много вероятен
 В Ботев не са приключили със селекцията, чакат ляв бек, крило и халф
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: