Спортните новини: Днес (5) | Вчера (18)
Треньорът на Локомотив: Най-голямата ни цел е шампионската титла или Купата на страната
Автор: Стойчо Генов 09:05Коментари (0)236
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив продължава подготовката за своя дебютен сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) с първа открита тренировка пред медиите, която се проведе вчера вечерта. Настроението в залата бе приповдигнато, а всички 14 състезатели вече са на линия, след като през цялото лято провеждаха индивидуални занимания.

Оттук нататък тимът ще работи върху колективната си игра и тактическите взаимодействия.

"Играчите се опознават и тренировките вървят по план“, заяви треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов.

Попитан за амбициите на клуба в първия му сезон сред най-добрите, специалистът добави:

"Най-голямата ни цел е шампионската титла или Купата на страната. Знам, че това ще бъде трудно в дебютния ни сезон сред първенците, но трябва да опитаме заради емблемата и феновете“.

С подкрепата на привържениците и амбициозния екип, БК Локомотив Пловдив гледа смело към новото предизвикателство в НБЛ, обявиха от ръководството.
