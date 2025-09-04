© виж галерията Баскетболен клуб Локомотив Пловдив продължава подготовката за своя дебютен сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) с първа открита тренировка пред медиите, която се проведе вчера вечерта. Настроението в залата бе приповдигнато, а всички 14 състезатели вече са на линия, след като през цялото лято провеждаха индивидуални занимания.



Оттук нататък тимът ще работи върху колективната си игра и тактическите взаимодействия.



"Играчите се опознават и тренировките вървят по план“, заяви треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов.



Попитан за амбициите на клуба в първия му сезон сред най-добрите, специалистът добави:



"Най-голямата ни цел е шампионската титла или Купата на страната. Знам, че това ще бъде трудно в дебютния ни сезон сред първенците, но трябва да опитаме заради емблемата и феновете“.



С подкрепата на привържениците и амбициозния екип, БК Локомотив Пловдив гледа смело към новото предизвикателство в НБЛ, обявиха от ръководството.