© виж галерията Отборът на Локомотив Пловдив завърши на второ място в крайното класиране на турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. Това стана факт, след като черно-белите загубиха финала срещу Черно море Тича (Варна) с 87:88 (28:20, 15:27, 18:19, 26:22).



Битката за трофея се игра при невероятна атмосфера в "Арена Ботевград" и протече при постоянна размяна на водачеството в резултата от двата тима.



Локомотив разполагаше със 7 секунди за последно нападение. С отговорността да стреля се нагърби Девърл Рамзи, който обаче след отличен дрибъл пропусна да донесе купата за своя отбор.



Това бе историческо първо участие в надпреварата за възпитаниците на треньора Асен Николов.



Варненци пък защитиха отличието си от миналата година, когато във финала се наложиха над Балкан (Ботевград).