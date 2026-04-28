Отборът на Локомотив Пловдив приключи редовния сезон в Националната баскетболна лига с впечатляващи индивидуални постижения. Черно-белите завършиха с 4 поредни победи, след като надиграха Миньор (Перник) със 109:94 (23:25, 32:26, 31:16, 23:27) в зала "Младост" в Димитровград. Възпитаниците на треньора Асен Николов влизат в плейофите на четвърто място с баланс 19 победи и 11 загуби.

Кхалил Милър доминира под коша и оглавява класацията в НБЛ за борби със средно 12.24 на мач. Срещу Миньор той записа дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби. Милър е №2 по отнети топки (2.10), №2 по чадъри (1.90) и лидер по коефициент на полезност (24.69).

Девърл Рамзи е №1 по асистенции със средно 7.43 на мач, а Грант Сингълтън също е сред лидерите с 6.

В стрелбата от тройката Шоу Андерсън и Грант Сингълтън делят второто място със средно 2.60 успешни опита.

"Истинската битка тепърва започва и ние сме готови за нея! Първата среща от четвъртфиналите е на 30.04. от 19:15 ч. в зала "Сила“ срещу Ботев 2012 Враца. Асен Николов: "Имаме си една мечта и ще я следваме!“, написаха по този повод в официалната си страница от БК Локомотив Пловдив.