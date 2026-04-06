Ръководството на баскетболен клуб Академик Бултекс 99 (Пловдив) започва строеж на нова зала в града, научи Plovdiv24.bg. Голямата новина съобщи председателят на клуба Васил Врачев. Новата зала ще е общинска и ще бъде построена върху общинска земя.

Съоръжението ще включва две баскетболни игрища, фитнес, ресторант и общежития, за да може всеки състезател по баскетбол да е добре дошъл да се развива в Пловдив. От БК Академик вече отвориха дарителска банкова сметка, в която желаещите да помогнат може да даряват средства.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на БК Академик Пловдив:

Знаете ли, че скоро е Великден?

Знаете ли, че всеки може да даде малко от себе си, за да бъде по-добър света?

Знаете ли как новите технологии се отразяват на децата ни?

Знаете ли, че близо 450 деца търсят здравословен начин на живот в БК Академик Бултекс 99?

А знаете ли, че тези момичета и момчета на различна възраст нямат зала, в която да тренират и играят своите мачове?

И сега е време да им дадем шанс за живот далеч от улицата!

Благодарение на единодушното решение на общинския съвет и подкрепата от кмета на Пловдив, ние от баскетболен клуб Академик Бултекс 99 започваме строеж на общинска зала върху общинско место. Зала с две баскетболни игрища, фитнес, ресторант и общежития, за да може всеки състезател по баскетбол да е добре дошъл да се развива в Пловдив.

За да дадем спортен дом на всички деца, които искат да градят себе си достойно, имаме нужда от Вашата подкрепа!

Отваряме дарителска сметка на БК Академик Бултекс 99 за изграждане на спортен комплекс.

BG31UNCR70001525097241

За да оставим нещо на град Пловдив!

За да дадем нещо от себе си!

За да бъдем по-добри заедно!

Председател на БК Академик Бултекс 99 - Васил Врачев