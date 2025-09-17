ИЗПРАТИ НОВИНА
Промяна в програмата на турнира в чест на великата Пенка Стоянова
Автор: Стойчо Генов 12:49
©
Настъпи лека промяна в часовете на срещите от турнира в чест на голямата българска баскетболистка Пенка Стоянова, информираха организаторите от БК Локомотив Пловдив. Надпреварата ще се проведе на 26 и 27 септември в зала "Сила“ в Пловдив.

На 26 септември (петък) програмата ще бъде както следва:

17:00 ч. – Локомотив Пловдив срещу Ботев 2012 Враца

19:00 ч. – Академик Пловдив срещу Левски София

Програмата за 27 септември (събота) остава непроменена:

17:00 ч. – Малък финал (мач за трето място)

19:00 ч. – Финал

Очакват се оспорвани двубои и истински празник за всички почитатели на баскетбола.
