Промяна в програмата на турнира в чест на великата Пенка Стоянова

Настъпи лека промяна в часовете на срещите от турнира в чест на голямата българска баскетболистка Пенка Стоянова, информираха организаторите от БК Локомотив Пловдив. Надпреварата ще се проведе на 26 и 27 септември в зала "Сила" в Пловдив.



На 26 септември (петък) програмата ще бъде както следва:



17:00 ч. – Локомотив Пловдив срещу Ботев 2012 Враца



19:00 ч. – Академик Пловдив срещу Левски София



Програмата за 27 септември (събота) остава непроменена:



17:00 ч. – Малък финал (мач за трето място)



19:00 ч. – Финал



Очакват се оспорвани двубои и истински празник за всички почитатели на баскетбола.