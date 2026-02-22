ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (10)
Фенове на Локо щурмуват Ботевград за финала: Не просто мач, а битка за чест и история
Автор: Стойчо Генов 12:48
©
Локомотив Пловдив излиза днес в историческа битка за Купата на България по баскетбол при мъжете. Черно-белите се изпратят във финала срещу отбора на Черно море Тича (Варна).

Мачът започва в 18,00 часа в "Арена Ботевград".

"Очакваме всички фенове в залата, за да подкрепим нашите момчета, те го заслужават. За Локомотив! За Пловдив! До последен дъх", призоваха от БК Локомотив Пловдив.

От Фенклуб Локомотив Пловдив реагираха светкавично още вчера и организираха безплатна екскурзия до Ботевград.

Ето какво написаха от "черно-белия" фенклуб:

Феновете на черно-бели! Исторически финал за БК Локомотив Пловдив!

Това не е просто мач. Това е битка.

Битка за чест. За история. За Локомотив!

Момчетата излизат за победата - а ние излизаме зад тях, по-силни от всякога! Всички в Ботевград!
