Фенове на Локо щурмуват Ботевград за финала: Не просто мач, а битка за чест и история

© Локомотив Пловдив излиза днес в историческа битка за Купата на България по баскетбол при мъжете. Черно-белите се изпратят във финала срещу отбора на Черно море Тича (Варна).



Мачът започва в 18,00 часа в "Арена Ботевград".



"Очакваме всички фенове в залата, за да подкрепим нашите момчета, те го заслужават. За Локомотив! За Пловдив! До последен дъх", призоваха от БК Локомотив Пловдив.



От Фенклуб Локомотив Пловдив реагираха светкавично още вчера и организираха безплатна екскурзия до Ботевград.



Ето какво написаха от "черно-белия" фенклуб:



Феновете на черно-бели! Исторически финал за БК Локомотив Пловдив!



Това не е просто мач. Това е битка.



Битка за чест. За история. За Локомотив!



Момчетата излизат за победата - а ние излизаме зад тях, по-силни от всякога! Всички в Ботевград!