Фенклубът на Локо: Загубите са част от спорта, но характерът, който показахте, е шампионски

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "черно-белите" загубиха инфарктно с една точка разлика финала за Купата на България срещу отбора на Черно море Тича.



"Черно-белите" привърженици се обърнаха към баскетболния клуб и написаха следното:



БК "Локомотив Пловдив", благодарим ви за сърцето, за битката до последната секунда и за това, че никога не се предавате. Загубите са част от спорта, но характерът, който показахте, е шампионски.



Ние сме с вас - в победите и в загубите, в радостта и в разочарованието.



Локомотив не е просто отбор - това е дух, вярност и семейство!



Винаги с вас!