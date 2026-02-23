ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (5)
Фенклубът на Локо: Загубите са част от спорта, но характерът, който показахте, е шампионски
Автор: Стойчо Генов 11:08Коментари (0)238
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да благодари на мъжкия баскетболен отбор.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "черно-белите" загубиха инфарктно с една точка разлика финала за Купата на България срещу отбора на Черно море Тича.

"Черно-белите" привърженици се обърнаха към баскетболния клуб и написаха следното:

БК "Локомотив Пловдив", благодарим ви за сърцето, за битката до последната секунда и за това, че никога не се предавате. Загубите са част от спорта, но характерът, който показахте, е шампионски.

Ние сме с вас - в победите и в загубите, в радостта и в разочарованието.

Локомотив не е просто отбор - това е дух, вярност и семейство!

Винаги с вас!
