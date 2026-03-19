Локомотив Пловдив победи като гост последния в класирането тим на Шумен с 94:83 (33:11, 18:28, 26:25, 17:19) в мач от 25-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже.След успеха Локомотив запази четвъртата си позиция в класирането с 37 точки, а домакините остават на дъното с 25.Черно-белите изиграха изключително силна първа четвърт, след която водеха с 22 точки разлика и до края на мача поддържаха двуцифрена точкова преднина. В началото на втората част те имаха аванс от 35:11, а на полувремето - 51:39.През второто полувреме воденият от Асен Николов тим на Локомотив отново доминираше, от своя страна играчите на Росен Барчовски успяха само на два пъти да намалят изоставането си на 10 точки, но гостите без проблеми спечелиха мача.Томислав Минков беше най-резултатен за Локомотив с 19 точки. Шоу Андерсън вкара 18 точки, Калил Милър записа 16 и 15 борби, а Дъвъръл Рамзи приключи с 14 и 11 асистенции.За Шумен Майкъл Марш се отличи с 24 точки и 7 борби, Джейлън Бар завърши с 19 точки и 12 борби.В следващия кръг на 22 март (неделя) Локомотив ще приеме Берое (Стара Загора), а Шумен ще бъде домакин на Ботев 2012 Враца.