Трибуна Бесика: Разтърсваща вечер! Битката за Пловдив бе спечелена на паркета с воля и силен колективен дух

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да излязат с емоционален коментар.



Повод за реакцията на "черно-белите" запалянковци е победата на Локомотив в баскетболното дерби на Пловдив срещу отбора на Академик с 98:93 след продължение.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":



Разтърсваща вечер в Пловдив, градът беше огласен от мощни възгласи:



Пловдив пее - само Локо е!



Победата имаше онзи характерен локомотивски привкус на непримиримост и постоянство.



Битката за Пловдив беше спечелена на паркета с воля, упорит труд и силен колективен дух.



Ще се видим в следващата битка!