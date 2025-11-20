ИЗПРАТИ НОВИНА
Трибуна Бесика: Разтърсваща вечер! Битката за Пловдив бе спечелена на паркета с воля и силен колективен дух
Автор: Стойчо Генов 16:53Коментари (0)0
©
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да излязат с емоционален коментар.

Повод за реакцията на "черно-белите" запалянковци е победата на Локомотив в баскетболното дерби на Пловдив срещу отбора на Академик с 98:93 след продължение.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":

Разтърсваща вечер в Пловдив, градът беше огласен от мощни възгласи:

Пловдив пее - само Локо е!

Победата имаше онзи характерен локомотивски привкус на непримиримост и постоянство.

Битката за Пловдив беше спечелена на паркета с воля, упорит труд и силен колективен дух.

Ще се видим в следващата битка!
