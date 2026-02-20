ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив Пловдив на полуфинал за Купата срещу шампиона, Академик отпадна
Автор: Стойчо Генов 08:46Коментари (0)191
©
Отборът на Локомотив Пловдив победи Берое Стара Загора със 117:101 (31:22, 32:31, 31:21, 23:27) в четвъртфинал от турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. Така черно-белите ще играят в полуфинала срещу шампиона Рилски спортист (Самоков), който отстрани другия пловдивски тим - Академик Бултекс 99, с 88:81.

Мачът е на 21 февруари (събота) от 16:00 часа в зала "Арена Ботевград".

Девърл Рамзи се отличи с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 10 асистенции за Локомотив, като овладя и 4 борби. Кхалил Милър отбеляза 20 точки, а Грант Сингълтън завърши с 18 точки, 5 борби и 5 асистенции за пловдивчани.

"Бихме се докрай, но за жалост не успяхме да победим! Благодарим на нашите фенове, които ни подкрепяха", написаха от Академик Пловдив след загубата от Рилецо.
