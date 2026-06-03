Днес започва битката на България във Волейболната лига на нациите! Женският ни национален отбор стартира участието си в тазгодишното издание на престижния турнир с двубой срещу действащия шампион Италия. Срещата е част от първия турнир от Волейболната лига на нациите, който се провежда в Бразилия, където през следващите дни "лъвиците“ ще премерят сили с едни от най-силните отбори в света.

Селекционерът Марчело Абонданца ще разчита и на сериозно маричанско присъствие в състава. Част от националния отбор са състезателките на Марица (Пловдив) Жана Тодорова, Лора Славчева, Маргарита Гунчева, Кая Николова, Мила Пашкулева и Борислава Съйкова.

Част от щаба на националния отбор е и новият старши треньор на Марица Даниеле Турино, който ще помага на българския тим по време на кампанията във VNL.

Първият двубой на "лъвиците“ срещу Италия е тази вечер от 22:30 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

Вторият двубой на България от Лигата на нациите ще бъде в петък срещу Доминиканска република също от 22:30 часа. В събота се изправяме срещу домакините от Бразилия от 17:00. Завършваме първия ни турнир в неделя в полунощ срещу Турция.