Не първо, а 9-о елитно дерби играят днес Локомотив и Академик! Последният двубой завършва с анулиран резултат

Автор: Стойчо Генов 12:43Коментари (0)278
©
Пловдив отново ще види днес градско дерби на ниво мъжки елитен баскетбол. От 19,15 часа в зала "Сила“ започва двубоят между Локомотив и Академик Бултекс 99.

От "черно-белия“ клуб побързаха да обявят, че за "първи път в историята Локомотив Пловдив ще посрещне градския си съперник Академик в редовния сезон на НБЛ, но това всъщност не отговаря на истината.

Днешният сблъсък е под №9 между двата отбора на ниво мъжки елитен баскетбол.

Това показва статистиката, любезно предоставена на Plovdiv24.bg от Станко Стоянов – Почетен гражданин на Пловдив, баскетболен доайен, както и дългогодишен спортен журналист.

Станко Стоянов стартира баскетболната си кариера именно в Локомотив Пловдив, а от изиграните досега 8 градски дербита, той има 5 участия с отбора на Академик.

Ето какво още разказа той за досегашните дербита между пловдивските Локомотив и Академик:

Първите дербита между двата отбора са още от началото на 50-те години, но те са били приятелски неофициални мачове.

Първото официално дерби на ниво мъжки елитен баскетбол е от 1957 година, когато държавното първенство се провежда във финален турнир в София. Тогава мачът завършва 83:31 за Академик.

През сезон 1957/1958 двата отбора са част от "А“ републиканска баскетболна група. Двубоят от есенния дял завършва 63:61 за Академик, а през пролетния дял 62:55 за Локомотив. В крайното класиране Локомотив е на 7-о място, а Академик завършва осми.

През сезон 1958-1959 са следващите две издания на дербито. Първият мач завършва 67:66 за Академик, а вторият 64:56 също за Академик. В крайното класиране Академик е 5-и, а Локомотив – 8-ми.

През сезон 1959-1960 първият мач завършва 62:56 за Академик, а вторият - 68:63 за Локомотив. В крайното класиране Академик е осми, а Локомотив – девети.

Последното дерби е от 1961 година и всъщност приключва с огромен скандал. Първенството се провежда с един финален турнир в София. Академик печели мача със 78:76. Няколко дни по-късно обаче федерацията анулира резултата заради симулативна игра на двата отбора (имало е уговорка между тях да спечели Академик, за да завърши на 5-о място в крайното класиране). Присъден е резултат 0:0 с 0 точки за двата отбора

Така от 8-те пловдивски дербита до този момент Академик има 5 победи, два пъти печели Локомотив, а един двубой официално е анулиран.
