Паметен ден за Локомотив Пловдив след брутална драма!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:07
Локомотив Пловдив победи Рилски спортист със 100:99 след продължение в първия полуфинал от турнира за Купата на България по баскетбол.

Двубоят се игра в зала "Арена Ботевград", където се провежда тази година надпреварата. Двата тима сътвориха истинско шоу, като в един момент от мача шампионите от Самоков водеха с 18 точки разлика, но момчетата на Асен Николов не се предодоха и се пребориха за финал.

Редовното време завърши при 86:86, а продължението се превърна в епична битка, спечелена от пловдивчани с 14:13. Големият герой за Локомотив бе гардът Девъръл Рамзи, който по невероятно смел начин вкара решаващата тройка, с която изпрати тима си на финала.
