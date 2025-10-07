ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо затрудни вицешампиона, Димитър Илиев и Казийски подкрепяха тима в историческия мач
Автор: Стойчо Генов 08:56Коментари (0)726
© НБЛ
Отборът на Локомотив Пловдив затрудни вицешампиона на България Черно море Тича (Варна) в исторически първи мач в елитната Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ). Черно-белите играха пред екзалтирана публика в зала "Сила", но отстъпиха на своя съперник с 86:77 (17:18, 21:21, 25:23, 23:15).

Сред зрителите в залата бяха футболисти на Локомотив, водени от своя капитан Димитър Илиев, както и "черно-бели" волейболисти, начело със звездното ново попълнение Матей Казийски.

Пловдивчани изиграха силен двубой, в който успяха да се противопоставят на варненци, но ключова за крайния изход от срещата се оказа последната четвърт, в която Черно море реализира пет тройки и това бе решаващо за успеха на гостите. 

Двубоят започна много равностойно и на високи обороти. Двата тима стояха близо в резултата и не съумяха да отворят сериозна разлика, като по този начин краят на първата четвърт дойде при точка аванс за домакините – 18:17.

Вторите десет минути протекоха по сходен начин и на почивката минималната преднина за "черно-белите“ се запази – 39:38.

След почивката играчите на Асен Николов постепенно повишиха нивото на представянето си и успяха да се откъснат със седем точки при 55:48 в средата на третата част.

След това обаче Черно море Тича отговори със серия от 15:7 точки и дори успя да излезе напред в резултата преди последната четвърт при 63:62.

С началото на финалните десет минути възпитаниците на Васил Евтимов намериха ритъма си при стрелбата за три точки и в първите четири минути вкараха четири тройки, за да поведат със 76:67. Макар Локомотив да се доближи само на 4 точки при 74:78, варненският тим не изпусна инициативата до края, за да се поздрави с успех след 86:77.

Най-резултатен за победителите стана Алонзо Гафни с 25 точки, към които добави и 8 асистенции, а Джелани Уотсън-Гейл направи "дабъл-дабъл" от 11 точки и 11 асистенции. За Локомотив Шоу Андерсън се отчете с 23 точки, докато Калил Милър записа 11 точки и 11 борби.
