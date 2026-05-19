Баскетболната федерация не пожела да направи компромис и отхвърли молбата на Локомотив Пловдив за изместване с един ден по-късно на петия решителен полуфинален плейоф срещу Рилски спортист. По този начин двубоят ще се изиграе утре (20.05) от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков. По същото време футболният Локомотив ще се бори срещу ЦСКА във финала за Купата на България пред над 8000 свои привърженици, които вече са си закупили билети.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от БК Локомотив:

Локомотивци,

Въпреки отправената от нас молба полуфиналният мач на БК Локомотив Пловдив да бъде пренасрочен, така че да не съвпада с Финала за Купата на България, в който ПФК Локомотив Пловдив е претендент, искането ни не бе уважено.

Последният двубой от полуфиналната серия срещу Рилски спортист ще се изиграе утре – 20.05. от 19:15 ч. в Арена СамЕлион.

Искаме ясно да заявим, че всички ние сме преди всичко локомотивци. Не делим нашата общност на футбол, баскетбол или волейбол. Локомотив е един - както на стадиона, така и в залата. Всеки един от нас има своето място зад отбора и своята роля в подкрепата към черно-бялата идея.

Нашите момчета ще се борят докрай за място на финала с характерните за нашата общност воля, доблест и труд, защото емблемата го изисква.

За Локомотив! За Пловдив!