Преди зазоряване е най-тъмно! Плакат с този надпис разпънаха привърженици на Локомотив Пловдив преди днешната последна тренировка на представителния отбор на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Феновете аплодираха от Трибуна Бесика своите любимци и им вдъхнаха кураж и увереност преди най-важния мач за сезона - финала за Купата на България. Битката за ценния трофей е в сряда от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски", а футболистите на Локомотив заминават за столицата утре.

"Мощна подкрепа преди финала с ЦСКА! В сряда от 19:00 часа Ви очакваме на националния стадион “Васил Левски"! Поредният исторически мач пред Локомотив предстои", написаха от ПФК Локомотив след края на тренировката.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че от фенклуба на Локомотив обявиха днес, че до момента са продадени 8000 билета за големия мач, а целта е бройката да стигне поне до 10 000.