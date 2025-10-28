ИЗПРАТИ НОВИНА
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента
Автор: Стойчо Генов 13:54Коментари (0)309
©
Треньорът на Дунав Георги Чиликов е оптимист, че "драконите" ще бъдат на нивото на предизвикателството днес в мача от турнира за Купата на България срещу Локомотив Пловдив от 18:45 на Градския стадион в Русе.

Ето какво заяви бургаският специалист пред клубния сайт на "драконите":

В мачове като този ние можем само да спечелим. Това е двубой най-вече за момчетата – да видим докъде сме стигнали, и за феновете – да наблюдават един съперник от по-различна класа.

Излизаме срещу един от най-силните отбори в България в момента, който се намира в челото на класирането на Първа лига. Те играят с много настроение и увереност, така че за нас предизвикателството е сериозно.

Имаме млад отбор, жаден за такива мачове, и вярвам, че ще направим всичко възможно да се противопоставим и да затрудним максимално съперника. Миналата година бяхме най-добре представилият се тим от Втора лига в турнира – отстранихме Хебър, а след това максимално затруднихме и Левски. Сега отново ще се опитаме да направим нещо подобно, ако имаме възможност.

Често се казва, че разликата между Първа и Втора лига е основно в динамиката на играта, и мисля, че именно в този аспект имаме какво да противопоставим.

А дали тренираме дузпи? Разбира се, че тренираме – но футболът е изключително непредвидим. Помните какво преживяхме миналата година срещу Хебър, така че трябва да сме готови за всеки сценарий.

Статистика: