Временният треньор на Ботев ( Пд) Иван Цветанов остана доволен от изявите на отбора при победата с 4:0 над Спартак в Плевен. Бургаският специалист обаче изрично допълни, че има още какво да желае от изявите на футболистите му.



Ето какво заяви Цветанов след края на срещата в Плевен от турнира за Купата на България:



Доминирахме в този мач, създадохме доста положения. Реализирахме една част от ситуациите, изтървахме друга част от тях. Радващото е, че успяхме да съхраним от силите на някои от основните футболисти за следващия мач.



Доволен съм от победата, но има още какво да се желае. С изключение на Енок Куатенг и Тодор Неделев - това горе-долу беше титулярният състав от предните мачове.



Ние се отнасяме съвсем сериозно към турнира за Купата. Но ако бяхме подходили несериозно и недай Боже загубили този мач, с какво настроение щяхме да излезем в дербито срещу Локомотив Пловдив?



Неделев мина вчера преглед при невролог, всичко е наред. От утре почва да тренира наравно с отбора.



В предстоящото дерби трябва да подобрим най-вече агресията по време на играта. Допускаме все още грешки във фаза защита и фаза атака. Не знам дали ще успеем за тези 2-3 дни да ги подобрим. Но ще обясним на чужденците за какво става въпрос в този мач. На приказки те знаят за какво става въпрос. Но ние ще им пуснем и кадри от двете агитки, от атмосферата на стадиона и по улиците в града преди мача. Така че надявам се да разберат за какво става въпрос.



Купата на България е една от целите ни и ще опитаме да стигнем възможно най-далече в турнира.



