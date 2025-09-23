ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Жребият наближава! Локо, Ботев и Спартак ще научат съперниците си за Купата на България
Автор: Стойчо Генов 08:46Коментари (0)517
©
Пловдивските Локомотив, Ботев и Спартак ще научат в петък (26 септември) съперниците си в националния етап от турнира за Купата на България. Жребият ще бъде изтеглен от 12:00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна“, съобщиха от Българската професионална футболна лига, която е оргенизатор на надпреварата.

Ще бъдат определени двойките за Втори предварителен кръг и Първи кръг от финалната фаза (1/16-финали) на Купа на България.

ВТОРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ

В него участие вземат 31 отбора. 16 отбора се класираха от Първи предварителен кръг (отбори с аматьорски статут) и 15 отбора от Втора лига (заради отказа от участие в шампионата на ПФК Крумовград и без дублиращите отбори).

Тимовете ще бъдат разделени в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 15 отбора от Втора лига, а във ВТОРА УРНА попадат 16 отбора с аматьорски статут. Жребият определя 15 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА. Един от отборите с аматьорски статут ще почива в този кръг и ще се включи директно в следващия етап.

ПЪРВА УРНА: Беласица Петрич, Вихрен Сандански, Дунав от Русе, Етър Велико Търново, Локомотив Горна Оряховица, Миньор Перник, Пирин Благоевград, ФК Севлиево, Спартак Плевен, Спортист Своге,  Марек Дупница, Фратрия, Черноморец Бургас, Хебър Пазарджик, Янтра Габрово

ВТОРА УРНА: Бенковски Исперих, Ботев Нови пазар, Бдин Видин, Витоша Бистрица, Германия Сапарева баня, Загорец Нова Загора, Ком Берковица, ФК Ловеч, Металург Перник, Партизан Червен бряг, Рилски спортист Самоков, Септември Тервел, Спартак Пловдив, Черноломец Попово, ОФК Хасково, ФК Ямбол

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 8-14 октомври 2025.

ПЪРВИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/16 финали)

В този етап участват 32 отбора. 16 отбора се класират от Втори предварителен кръг и 16 отбора от Първа лига.

Тимовете се разпределят в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 16 отбора от Първа лига, а във ВТОРА УРНА попадат 16 отбора, които се класират от Втори предварителен кръг. Жребият определя 16 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА.

ПЪРВА УРНА: Арда Кърджали, Берое Стара Загора, Ботев Враца, Ботев Пловдив, Добруджа Добрич, Левски София, Локомотив Пловдив, Локомотив София, Лудогорец Разград, Монтана, Септември София, Славия София, Спартак Варна, ЦСКА, ФК ЦСКА 1948, Черно море Варна

ВТОРА УРНА: Излъчените в предварителната фаза 16 отбора.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври 2025.
