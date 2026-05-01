Дисциплинарната комисия към БФС наложи очаквана глоба на Локомотив Пловдив заради пиротехническите изпълнения на феновете при радостта им от класирането за финала в турнира за Купата на България. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си черно-белите завършиха 1:1 срещу Арда в реванша на "Лаута", а агитката на Локо отпразнува успеха с мощна заря, факли и фоерверки, които доведоха до прекъсване на мача за няколко минути.

Общата санкция за Локомотив е 2198.56 евро, като тя е по доклад на дежурния делегат и не подлежи на обжалване.

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.