Треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев посочи коя е голямата разлика между неговия клуб и Локомотив (Пловдив) преди предстаящите два сблъсъка между двата тима в полуфинал за Купата на България. Бившият централен защитник отдавна си заслужи статут на легенда на "черно-белите", с които има спечелени общо 5 трофея като футболист, помощник-треньор и старши треньор.

Той обаче не спести фактите относно слабата подкрепа от страна на привържениците на Арда.

"Определено привържениците ни са длъжници на отбора. Нашият президент Яшар Дурмушев го каза, че през тази календарна година нямаме загубена точка като домакин. От пет мача имаме пет победи. Какво по-категорично може да се желае. Със сигурност имаме нужда от тяхната подкрепа и се надявам на 22 април да дойдат на "Арена Арда" и заедно да постигнем крайната цел, защото когато феновете са зад отбора, тогава е много по-лесно", допълни Александър Тунчев.