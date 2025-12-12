ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (11)
Възможно ли е пловдивско дерби? Ето кога научаваме двойките за 1/4-финалите
Автор: Стойчо Генов 16:30
©
Жребият за четвъртфиналите в турнира за Купата на България, ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа, информираха от Българската професионална футболна лига. Събитието ще е в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

Жребият е ПЪЛЕН, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в 1/8-финалната фаза на турнира Ботев (Пд) гостува в събота на Спартак (Варна), а Локомотив Пловдив приема в неделя Монтана.
