Монтана излиза срещу Локо без петима контузени и наказани, още един е под въпрос

© Plovdiv24.bg Монтана излиза без петима свои футболисти в днешния мач срещу Локомотив (Пловдив) за купата на България. 1/8-финалният двубой от турнира започва в 16:00 часа на стадиона в парк "Лаута".



Гостите ще са без дълготрайно контузеният вратар Марсио Роса, Давид Малембана, който също е с травма, наказаните Костадин Илиев и Ваджебах Сакор, както и Владислав Цеков.



Илиев получи петия си жълт картон в последния мач на Монтана в шампионата, а Сакор беше изгонен. Въпреки че доиграха двубоя с 10 души "сините“ си тръгнаха с точката от Враца в дербито с Ботев, завършило 0:0.



Такъв беше и резултатът и в последната среща между Локомотив и Монтана, играна в Пловдив. Тя се изигра на 28 ноември. Това означава, че двата тима са все още не са излъчили победител в сблъсъците помежду си този сезон. И двете срещи до момента завършиха наравно.



При равенство и в днешния мач следват продължения. Ако и след тях не бъде излъчен победител, ще гледаме изпълнения на дузпи.



"С Локомотив Пловдив се срещнахме преди няколко дни, което означава, че се познаваме добре. Няма с какво да се изненадаме“, заяви старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков.



Освен петимата липсващи играчи, на които специалистът няма да може да разчита, Филип Ежике също остава под въпрос до последно. Припомняме, че централният нападател не взе участие в срещата с Ботев (Враца).



"Дано да е добре. Имаше леки болки, но се надявам да можем да разчитаме на него“, добави още Нанков.