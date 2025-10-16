ИЗПРАТИ НОВИНА
Опит за саморазправа на Денис Хасан и нахлуване на фенове: Спартак отнесе сериозна санкция
Автор: Стойчо Генов 12:42Коментари (0)686
©
Дисциплинарна комисия към БФС наказа сурово Спартак (Пловдив) заради поведението на фенове и шефове на клуб по време на двубоя срещу Пирин (Благоевград), спечелен с 2:1, от втория предварителен кръг за Купата на България.

Plovdiv24.bg вече информира читателите си, че се очакват подобни санкции, като нашата медия разказа и за поведението на изпълнителния директор Денис Хасан в края на първото полувреме на въпросния мач.

Общата глоба за "гладиаторите" е 1750 лева.

Ето всички решения, касаещи Спартак (Пловдив):

За навлизане на публика на пистата в 83 минута, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За навлизане на публика на пистата в 85 минута, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За опит за саморазправа с  длъжностни лица на футболната среща от Денис Супхи Хасан – член на управителния съвет на ФК "Спартак" гр. Пловдив на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.

Статистика: