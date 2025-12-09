Ботев трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата

© Plovdiv24.bg Отборът на Ботев (Пловдив) ще трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата на България! Жълто-черните гостуват на Спартак (Варна) в 1/8-финален двубой, който е в събота (13 декември) от 15,00 часа на стадиона в морската ни столица, известен повече с прозвището си "Коритото".



Жребият изпрати "канарите" на едно от най-кошмарните за тях места, погледнато от исторически план. Ботев не се е радвал на победа на "Коритото" повече от 31 години, показа справка на Plovdiv24.bg.



За последно "канарчетата" постигнаха успех като гости на Спартак (Варна) в края на сезон 1993/1994 и то в мач без особено значение за двата отбора. На 7 май 1994 година "жълто-черните" бият с класическото 3:0, когато вече са си осигурили бронзовите медали в първенството, а "соколите" са изпаднали и на теория. Головете в този двубой отбелязват Красимир Димитров и на два пъти Стефан Драганов - Чоната, които днес са със статут на легенди на градския съперник Локомотив Пловдив.



След тази среща Спартак (Варна) е почти безпощаден срещу Ботев. В следващите 15 домакинства тимът записва цели 13 победи, а два мача са завършвали наравно. Головата разлика също е показателна - 31:13 в полза на "соколите".



Сега Купата на България изглежда като мисия на ръба на чудото, но в никакъв случай не трябва да се пренебрегва.



Възпитаниците на Димитър Димитров - Херо имат шанса да променят историята и да направят това, което поколения футболисти опитваха преди тях, но не успяха.



Ако Ботев (Пд) иска да продължи в надпреварата, ще трябва да изиграе един от най-зрелите си мачове през настоящия сезон. Със сигурност обаче в съботния следобед ни очаква една доста напрегната и интригуваща битка ...