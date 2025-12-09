|
|Ботев трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата
Отборът на Ботев (Пловдив) ще трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата на България! Жълто-черните гостуват на Спартак (Варна) в 1/8-финален двубой, който е в събота (13 декември) от 15,00 часа на стадиона в морската ни столица, известен повече с прозвището си "Коритото".
Жребият изпрати "канарите" на едно от най-кошмарните за тях места, погледнато от исторически план. Ботев не се е радвал на победа на "Коритото" повече от 31 години, показа справка на Plovdiv24.bg.
За последно "канарчетата" постигнаха успех като гости на Спартак (Варна) в края на сезон 1993/1994 и то в мач без особено значение за двата отбора. На 7 май 1994 година "жълто-черните" бият с класическото 3:0, когато вече са си осигурили бронзовите медали в първенството, а "соколите" са изпаднали и на теория. Головете в този двубой отбелязват Красимир Димитров и на два пъти Стефан Драганов - Чоната, които днес са със статут на легенди на градския съперник Локомотив Пловдив.
След тази среща Спартак (Варна) е почти безпощаден срещу Ботев. В следващите 15 домакинства тимът записва цели 13 победи, а два мача са завършвали наравно. Головата разлика също е показателна - 31:13 в полза на "соколите".
Сега Купата на България изглежда като мисия на ръба на чудото, но в никакъв случай не трябва да се пренебрегва.
Възпитаниците на Димитър Димитров - Херо имат шанса да променят историята и да направят това, което поколения футболисти опитваха преди тях, но не успяха.
Ако Ботев (Пд) иска да продължи в надпреварата, ще трябва да изиграе един от най-зрелите си мачове през настоящия сезон. Със сигурност обаче в съботния следобед ни очаква една доста напрегната и интригуваща битка ...
