Феновете да се готвят! Следващите два мача на Локо за Купата ще са през април
Автор: Стойчо Генов 16:56
©
Жребият за полуфиналите от турнира за Купата на България ще се състои на 18 февруари (сряда) от 12:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна, съобщиха от Българската професионална футболна лига.

До този етап стигнаха отборите на  Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Лудогорец и ЦСКА.

Жребият е пълен, всички 4 отбора попадат в една урна, като ще се определят 2 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в две футболни срещи, съгласно условията на чл. 19, ал.2, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на първата среща във всяка двойка е отборът изтеглен първи в двойката. 

Мачовете от този етап на турнира ще се играят през месец април 2026.
две топли и две студени топки .мошеник.
