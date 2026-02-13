Феновете да се готвят! Следващите два мача на Локо за Купата ще са през април

© Жребият за полуфиналите от турнира за Купата на България ще се състои на 18 февруари (сряда) от 12:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна, съобщиха от Българската професионална футболна лига.



До този етап стигнаха отборите на Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Лудогорец и ЦСКА.



Жребият е пълен, всички 4 отбора попадат в една урна, като ще се определят 2 двойки отбори.



Победителите се излъчват по системата на отстраняване в две футболни срещи, съгласно условията на чл. 19, ал.2, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на първата среща във всяка двойка е отборът изтеглен първи в двойката.



Мачовете от този етап на турнира ще се играят през месец април 2026.