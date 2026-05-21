Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес сериозни глоби на Локомотив Пловдив и ЦСКА заради поведението на феновете по време на финала за Купата на България на стадион "Васил Левски", спечелен от "армейците" след изпълнение на дузпи. Освен това от футболната централа наказаха и двама от Локомотив.

Сезонът за десния бек Адриан Кова на практика приключи, тъй като той е със спрени състезателни права за 2 срещи.

Домакинът на черно-белите Здравко Драгоев пък е наказан да не изпълнява функциите си за 3 мача, а общата му глоба е 715,81 евро.

Ето какво гласи днешното решение на Дисциплинарната комисия към БФС

Подлежащи на обжалване

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Здравко Николов Драгоев – домакин на ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Мартин Валериев Стоянов – преводач на ПФК "ЦСКА“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.