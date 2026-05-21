Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с официален коментар след злополучния финал за Купата на България, загубен от ЦСКА след изпълнение на дузпи, видя Plovdiv24.bg. "Черно-белите" привърженици използваха своята страница във Фейсбук, за да благодарят на футболистите за това, че са "дали 110% от себе си" на терена на националния стадион "Васил Левски".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Битка без аналог, без оправдания, без предаване - всички на терена и над 10 000 черно-бели по трибуните!

Благодарим Ви, че дадохте 110% от себе си! Няма загуба, която може да заличи мъжеството, труда и себераздаването!

Вдигайте главите, ще се видим на дербито - вие на терена, ние по трибуните!