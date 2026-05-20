Кметът на Пловдив Костадин Димитров призова за подкрепа и пожела успех на Локомотив в днешния най-важен мач за сезона - финала за Купата на България срещу ЦСКА, видя Plovdiv24.bg. Битката за ценния трофей започва в 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата. Градоначалникът си направи обща снимка на "Лаута" с таланти от детско-юношеската школа на черно-белите и техния треньор Светослав Каламов.

Димитров публикува кадъра в официалната си страница във Фейсбук и написа към него следното:

Докато младите таланти на ПФК “Локомотив" Пловдив тренират с мечти за големи победи, тази вечер батковците излизат в битка за трофея!

Пловдив отново е на футболен финал!

Нека пожелаем успех на момчетата на “Локомотив" Пловдив във финала за Купа на България по футбол срещу ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски".

Нека подкрепим отбора, който празнува 100 години от създаването си!

Успех!