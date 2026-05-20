Легендата на Локомотив Пловдив Стефан Драганов - Чоната направи интересен коментар по повод днешния най-важен мач за сезона на любимия му клуб, видя Plovdiv24.bg. Бившият нападател от 80-те и 90-те години изрази твърдата си подкрепа и пожела успех на Душан Косич и неговите футболисти във финала за Купата на България срещу ЦСКА.

Битката за ценния трофей е тази вечер от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Стефан Драганов е играл още и в Ботев (Пд) и ЦСКА, с който даже печели шампионска титла и купа на страната. Той живее от дълги години в САЩ, но остава винаги верен на "черно-бялата" идея.

Чоната използва личния си профил във Фейсбук, за да напише следното:

Въпреки триумфалния ми престой в ЦСКА, където спечелихме шампионската титла и купата на България, с които съм горд и благодарен на клуба, моята вярност остава здраво вкоренена в Локомотив. Клубът, в който се развих като играч и узрях като професионалист, и затова подкрепата ми несъмнено ще бъде на страната на Локомотив в днешният двубой, докато се борят за трофея!

Успех и битка докрай за момчета и Душан!