Време е за битка! Най-важната за Локомотив Пловдив през настоящия сезон. черно-белите излизат срещу ЦСКА във финала за Купата на България. Двубоят за ценния трофей е в сряда (20 май) от 19:00 часа на националния стадион “Васил Левски" в София. Това ще бъде повторение на финала от 2020 година, когато пловдивчани победиха съперника си след изпълнение на дузпи.

Треньорът на Локомотив Душан Косич бе попитан на официалната си пресконференция преди мача за това дали възпитаниците му са готови за дузпи и даде категоричен отговор.

Словенският специалист вече е готов с определянето на групата за двубоя.

Ето ги футболистите, на които ще се разчита във финала

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Калоян Костов, Тодор Павлов, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Димитър Илиев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов, Жоел Цварц.