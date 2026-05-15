Продажбата на билети за финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА временно е спряна, провери Plovdiv24.bg. В момента се продаваха само пропуски за привържениците на черно-белите за сектор Б, а билети за сектор А можеха да се купят само на касите на "Лаута".

Битката за ценния трофей е на 20 май от 19,00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.

Днес обаче се проведе нова среща в столичната полиция между представители на двата клуба, организаторите от Профилигата и представители на органите на реда.

На нея бе взето решение феновете на ЦСКА да получат допълнителни билети за финала.

Новината потвърди и изпълнителният директор на Локомотив Георги Величков.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че до момента от ЦСКА бяха изкупили всичките предоставени за тях 22 000 билета.