Днес e 15 май - най-знаменитата дата в историята на Локомотив Пловдив! Датата, която привържениците с "черно-бели" сърца никога няма да забравят.

През 2004 година Локомотив се окичва със златните медали, а освен това вдига победоносно и първата си шампионска купа на страната. Това става на стадион "Българска армия" след равенство 1:1 срещу ЦСКА в последния кръг. Титлата е факт седмица по-рано - при победата над Славия с 3:2 на "Лаута", която прави пловдивчани недостижими на върха в класирането.

През 2019 година, също на 15 май, Локомотив записва нов забележителен успех - завоюва и Купата на България! Победа с 1:0 над Ботев (Пловдив) с феноменален гол с пета на Ален Ожболт, който докарва до екстаз хилядите привърженици на “черно-белите" на националния стадион “Васил Левски"! Още преди мача двубоят е наречен "Финал на финалите", защото нещо подобно се случва за първи път, а едва ли ще се случи отново в следващите 100 години ...

На 15 май, но през 2021 година, Локомотив Пловдив за втори път в своята история печели сребърните медали в първенството.