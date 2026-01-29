Милосавлиевич остава в Локо, пиявиците не му влияели

© Информациите за засилен интерес от Полша към вратаря на Локомотив Пловдив Боян Милосавлиевич не отговарят на истината и той ще продължи да играе за черно-белите. Това обяви собственикът на клуба Христо Крушарски по време на обширната си пресконференция днес в София.



"Вратарят ни си остава в Локомотив Пловдив. Говоря за Боян Милосавлиевич. Този младеж има глава и на него не му влияят пиявиците“, каза бизнесменът.



"Той си знае много добре цената и си играе за нея. Остава си футболист на Локомотив Пловдив, докато не се появи реална цена, която го устройва и него, и нас“, добави Христо Крушарски.