Локомотив Пловдив прекъсна100-процентовия си актив в официалните мачове през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. След две поредни победи черно-белите заваръшхиха 1:1 срещу Черно море в двубой от 21-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в "Лаута".



Георги Лазаров (61) се разписа за "моряците", а новото попълнение Жоел Цварц (90) бе точен за пловдивчани, които близо 70 минути играха с човек по-малко заради изгонването на Севи Идриз.



Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 33 точки, но останаха на 6-о място във временното класиране. Черно море вече е с 35 точки.



Първият удар в двубоя бе за Локомотив още в 4-ата минута. Капитанът Парвиз Умарбаев опита да изненада от дистанция Пламен Илиев, но твърде неточно.



Последваха два много сериозни пропуска за гостите. Първо Асен Чандъров, а след това на два пъти Георги Лазаров не успяха да отправят точен удар от няколко няколко метра.



При следващата атака на варненци Георги Лазаров бе изведен в наказателното поле и шутира по земя, но Петар Зовко успя да избие в корнер.



В 24-ата минута Локомотив остана в намален състав. Севи Идриз направи абсолютно ненужен фаул срещу Дани Мартин почти до тъчлинията и дълбоко в половината на Черно море. Първоначално нападателят получи жълт картон, но след преглед на ситуацията с ВАР съдията Димитър Димитров промени решението си и изгони Идриз.



Малко преди края на първото полувреме Жулиен Лами бе изведен отдясно и намери по отличен начин Тодор Павлов на границата на наказателното поле. Защитникът шутира по земя, но бранител на нарненци блокира удара.



В 61-ата минута Черно море откри резултата. Асен Дончев центрира от ъглов удар, а Георги Лазаров надскочи Запро Динев и зачесе с глава за 0:1. Това бе осми гол за пловдивчанина от началото на сезона.



Пет минути след попадението локомотивци сътвориха фрапантен пропуск пред противниковата врата. След пробив отдясно последва пос по земя към точката за изпълнение на дузпа, където Запро Динев бе абсолютно сам. Той шутира с десния крак, но Пламен Илиев спаси. Топката попадна в Мартин Русков, който от 3-4 метра шутира в гредата вместо в опразнената мрежа.



В последната минута от редовното време Локомотив изравни резултата. Това стана след центриране от корнер на Парвиз Умарбаев, при което новото попълнение на черно-белите Жоел Цварц засече с глава неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата на Пламен Илиев за 1:1.



Локомотив Пловдив: Петър Зовко, Мартин Русков, Лукас Риян, Тодор Павлов (85- Андрей Киндриш), Ефе Али (85- Франсиско Политино), Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов (85- Аксел Велев), Севи Идриз, Запро Динев (73- Жоел Цварц), Жулиен Лами (73- Мика Търдан), Адриан Кова.



